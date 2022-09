Minuto a minuto: Reino Unido despide a la reina Isabel II

6:10 a.m.: Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, están sentados junto a los eméritos, Juan Carlos y Sofía, en el funeral de Isabel II en la abadía de Westminster, en Londres, la primera imagen conjunta de los cuatro desde 2020.

6:05 a.m.: El coro de niños de la abadía de Westminster y el de la Capilla real del palacio de St James, bajo la dirección del organista James O'Donnell, amenizaron este lunes el funeral de Estado de la reina Isabel II, un servicio que arrancó el deán de Westminster, David Hoyle.

6:03 a.m.: A través de Twitter, la Familia Real informó que “a pedido del Rey, la corona contiene follaje de romero, roble inglés y mirto (cortado de una planta cultivada de mirto en el ramo de bodas de la reina) y flores, en tonos dorados, rosados y burdeos profundo, con toques de blanco, cortadas de los jardines de las Residencias Reales”.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW