Profesores volverán a las aulas tras casi un mes de protestas en Panamá

"Estamos enfrentando los abusos de una clase empresarial que aumentan los precios de los productos de manera indiscriminada, incluso la Constitución y la ley prohíben los oligopolios", expuso Ábrego.

Esto junto a la retórica socialista desencadenó una oleada de críticas hacia los representantes gremiales y sindicales.

"No hablamos de que no ganen (los empresarios), hablamos de que se cumpla la ley, que es lo que no se está haciendo y hay tolerancia total hacia estos grupos económicos", defendió Ábrego.

"Es un mensaje claro para los próximos gobiernos: no vamos a soportar más abusos de los gobiernos ni la clase empresarial (...) Vamos a seguir haciendo historia hasta llegar a un Panamá más equitativo", concluyó.

La mesa de diálogo reiniciará el próximo miércoles sus debates tras una pausa iniciada el sábado pasado, después de que se alcanzaron consensos en 4 de los 8 temas de la agenda, entre ellos la rebaja y congelamiento de los combustibles y de alimentos básicos.