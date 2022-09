Dividido, Chile deberá buscar un consenso para la nueva Constitución

Tras los resultados de la jornada electoral en Chile, han aflorado las dudas sobre si Colombia debe ver el caso del país suramericano como un espejo que pueda reflejar su situación. Sin embargo, analistas coinciden en que no hay nada más lejos de la realidad.

“No hay que ver, insisto siempre, en que lo de ayer fue una victoria de la derecha. Gustavo Petro obviamente busca en sus primeros meses de gobierno enviarle un mensaje a sus seguidores para que se mantenga el apoyo. Pero yo no me pondría a ideologizar este resultado. Esto debe verse como una especie de temor de la sociedad chilena en ir demasiado rápido, demasiado profundo en cambios. La sociedad necesita renovarse, pero no cambiar hasta anularse”, menciona a este medio Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales de Argentina.

De acuerdo con el experto, “la constitución del 80 seguramente pronto requerirá reformas y las han estado haciendo a lo largo del tiempo, tal vez no al ritmo que la sociedad quería, pero tampoco al abismo de este proyecto constitucional. Esto no es una locura. Eran sectores que no tenían ni siquiera representación política sistémica, por lo que se hace evidente que Chile no es ni Bolivia ni Colombia ni Perú, países absolutamente diferentes a pesar de ser todas naciones latinoamericanas”.

Por último, el doctor en relaciones internacionales argentino señaló que no comparte la mirada ideológica de Petro ni de muchos analistas que, insiste, “creen que ayer ganó la derecha, pero no es eso ni nada que se le parezca”.