Panamá culpa a entes internacionales de la avalancha migratoria en el Darién

Y los entes mundiales quieren, además, decirle a Panamá "qué hacer" pero "no ayudan ni con fondos ni con intervenciones reales", denunció.

En medio de esta crisis migratoria, hay "situaciones realmente violatorias a los derechos de los niños, que no tienen voz, y los organismos internacionales que los deben proteger, como la Unicef, no están haciendo nada. Vienen a mí y me dicen 'qué haces tú cuando esos niños llegan aquí', pero yo digo, ¿por qué no van a Colombia y preguntan por qué los dejan pasar? Porque no los deberían dejar pasar", argumentó.

"Bebés recién nacidos en brazos con sus madres atravesando la selva y ningún organismo internacional allá (en Colombia) dice nada", reclamó Gonzaine.