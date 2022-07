Padre del magnate Elon Musk, tuvo un segundo hijo con su hijastra

Errol comentó que ya no vive con Jana, “al principio fue lindo, pero la diferencia de edad comienza a hacerse notar”, recalcó el padre de Elon al preguntarle por qué ya no vivía con su hijastra y madre de sus dos hijos. Además, confirmó que el embarazo no fue planeado.

"Aún no les gusta y se sienten incómodos al respecto de que sea su media hermana", concluyó el padre del magnate millonario, Elon Musk.