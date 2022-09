Padre de Mahsa Amini afirma que autoridades están mintiendo

“Mi hijo estaba con ella. Algunos testigos le dijeron a mi hijo que la golpearon en la furgoneta y en la comisaría (…) Él les rogó que no se la llevaran, pero a él también lo golpearon, le arrancaron la ropa (…) Les pedí que me enseñaran las cámaras corporales de los agentes de seguridad, pero me dijeron que las cámaras estaban sin batería”, comentó Amjad Amini.

Además, manifestó que los médicos que atendían a su hija le impidieron ver su cuerpo.