Noticiero de Albania causa revuelo por la vestimenta de las presentadoras

Enki Bracaj, modelo de 21 años y también presentadora, asumió el reto de presentar las noticias sin sostén y solo con el chaleco, igual que sus demás colegas.

“No es fácil entrar al mundo de la televisión, así que era obvio que si quería lograrlo tenía que ser valiente y ofrecer algo diferente. Lo consulté con mis padres, quienes me apoyaron, y no tuve ningún problema en presentarme así. No solo hay una gran competencia para entrar a la televisión, también entre los canales de noticias, y yo encontré una manera de garantizarle a mi canal los mejores ratings”, dijo a medios internacionales en su momento.