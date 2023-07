Nicaragua reconoció sentencia de CIJ y pide a Colombia cumplir con la de 2012

En una demanda presentada el 16 de septiembre de 2013, Nicaragua pedía a la Corte que declarara, “el curso preciso del límite marítimo entre Nicaragua y Colombia en las áreas de la plataforma continental que pertenecen a cada uno de ellos más allá de los límites determinados por la Corte en su Sentencia de 19 de noviembre de 2012”.

A pesar de la larga disputa que llevó más de una década en resolver, los argumentos expuestos por el país centroamericano no fueron suficientes para la CIJ que terminó desestimándolos y fallando en favor de Colombia que obtuvo 13 de los 17 votos de los jueces del organismo internacional.

