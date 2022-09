Crónica: La llegada de Ian

Manejo mi carro mientras hablo con María Alejandra por teléfono y veo como 4 gigantescos semáforos bailan enfrente de mí, como si fueran hojas al viento. La tradicional calle Dale Mabry, llena habitualmente de carros y comercio, ahora es un territorio fantasma que solo es iluminado por las luces de los pocos autos que estamos allí. Doblo a pocos metros y veo dos gigantescos árboles, que al parecer acaban de caerse porque sus hojas aun flotan en el viento.

Los servicios de rescate están en cada esquina, veo personas atravesar las calles en plena lluvia y familias enteras pedir ayuda para llegar a los refugios. Me es inevitable recordar como en Colombia muchos creen que en este país el dinero se consigue facilito en cada esquina. “Pero es que tú ganas en dólares”, es lo que acostumbran decir. Sin caer en cuenta, que acá, también se gasta en dólares.

Los habituales conciertos que engalanan la ciudad -Elton John, Coldplay, U2, por nombrar algunos de los últimos- ahora se ven reemplazados por 42 refugios donde la gente podrá obtener servicios básicos, y principalmente, protegerse del agua y frío que trae consigo el huracán Ian. Y es que en una tierra donde priman las altas temperaturas, he visto a más de uno andar de gorro, guantes y chaquetas, cuando se llega a 20 grados.

Ya no soy nuevo en esto de los huracanes: me he topado con Matthew, Otto, María, Irma, y salvo larga y aburrida lluvia, 1 o 2 días sin luz -nada a lo que los operadores en Colombia no nos tengan acostumbrados.- y una que otra incomodidad, el mundo no se destruye como siempre anuncian los que quieren que les compres todo lo que venden. “Es que esta vez sí iba a ser fuerte, pero disminuyó de un momento a otro”. Es la excusa que he escuchado decir año, tras año, tras año. Pero la vida se ve diferente cuando te avisan que un huracán categoría 4 en pocas horas pasará, literalmente, por la puerta de tu casa.