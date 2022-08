Covid-19: Las vacunas de ADN mensajero son seguras para las embarazadas

Este jueves se publicó en la revista The Lancet un estudio que demuestra que las vacunas con ADN mensajero son seguras para las mujeres en gestación. La investigación fue desarrollada por la Red de Seguridad de Vacunas de Canadá (CANVAS), es una de las primeras que examina los efectos secundarios en embarazadas vacunadas y los compara con los de embarazadas no vacunadas y no embarazadas también inmunizadas.