Mujer compra tres casas de un euro en Italia y cuenta cómo fue su experiencia

Sin embargo, no todo fue color de rosa para ella. Según explicó el portal ‘Travel and Leisure’, hubo muchos factores que Daniels no tuvo en cuenta al momento de adquirir la vivienda, por la agilidad de querer aprovechar esta oferta. Por ello, la estadounidense busca alertar primero a esas personas que quieren embarcarse en “el sueño italiano”.

En primera instancia, mencionó que el programa exige unas condiciones con el fin de asegurar una inversión determinada en la restauración de cada lugar. Algo que para ella no resultó nada económico.

Entre estas condiciones estaba que los propietarios podían hacer lo que quisieran con el interior del lugar, siempre y cuando mantuvieran la fachada original. Además, se tenía que comprometer a terminar las renovaciones en tres años y pagar un depósito de 5.000 euros que serían un poco más de 20 millones de pesos colombianos por cada vivienda.

Asimismo, los precios de renovación pueden oscilar entre 120 y 900 dólares por metro cuadrado. Las superficies de los inmuebles suelen variar entre 11 y 190 metros cuadrados.