En video Joven taxista denuncia acoso por parte de pasajeras

En las imágenes se ve como la mujer intenta tocarle el rostro en repetidas ocasiones y le dice frases como: “No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar, mari&$%”, “¿por qué sos así, si no te vamos a violar?”, “¿no te gustan las mujeres?”. Todo mientras el joven permanecía en silencio ignorando la situación.

“Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos amargado”, fueron las palabras que Peralta colocó en el video.

El joven hizo público esta situación y escribió en su cuenta: “No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”.