Huracán Julia toca tierra en la costa caribeña de Nicaragua

“Datos satelitales y de radar de Nicaragua indican que el centro de Julia ha tocado tierra a lo largo de la costa cerca de Laguna de Perlas, en Nicaragua, a las 07.15 GMT, con unos vientos sostenidos al tocar tierra de 85 mph (140 km/h)”, informó el Centro nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Hurricane #Julia Advisory 12A: Julia Moving Westward Across Nicaragua, Still as a Hurricane. Life-Threatening Flash Floods and Mudslides Possible From Heavy Rains Over Central America and Southern Mexico Through Tuesday. https://t.co/tW4KeFW0gB