Habla mujer que estuvo con Daniel Sancho horas después del crimen

"Él me invitó a la Fiesta de la Luna, pero yo le dije que llevara a otra chica. Al día siguiente yo me contacté con ella porque quería preguntarle qué tal fue la Fiesta de la Luna Llena, porque sabía que ella quería ir, y me dijo que no alcanzaron a llegar a la fiesta. Me dijo que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría y que no le contestaba", añadió.

Ella sintió curiosidad por saber qué había ocurrido con aquel joven que había conocido horas antes y por qué estaba en poder de las autoridades tailandesas. "Contacté con él por Instagram y le pregunté si estaba bien. Él me respondió que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida se había acabado", indicó.