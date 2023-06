Lasso anunció que no será candidato a las elecciones anticipadas de Ecuador

En un pronunciamiento desde el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, Lasso manifestó que no será nuevamente candidato presidencial del movimiento oficialista CREO para completar el periodo 2021-2025, interrumpido por la "muerte cruzada" decretada por él mismo en mayo.

"Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos", escribió el mandatario en Twitter.

Al recurrir a esa herramienta constitucional cuando la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, se disponía a debatir y votar su eventual destitución, el presidente ecuatoriano disolvió el Legislativo y forzó estas elecciones de carácter extraordinario.

"Hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la Presidencia de la República para las elecciones de agosto", dijo Lasso tras un discurso donde repasó los dos años que lleva de mandato presidencial.

"Muy por encima del cargo de presidente, yo amo a la democracia y la libertad que goza cada ciudadano ecuatoriano para perseguir sus sueños, y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, así lo haré. No una, sino mil veces, sin miedos y con la conciencia tranquila", agregó.

Lasso, de 67 años, que gobernará mediante decretos hasta que entre en funciones la nueva Asamblea Nacional, explicó que redoblará esfuerzos en el tiempo que siga en el cargo.

"No tiene sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando aún hay metas por alcanzar y desafíos por superar", añadió el mandatario, sin desvelar quién representará al oficialismo en la contienda electoral.