Ucrania y Rusia mueven sus fichas, ¿hacia dónde va el conflicto?

Por eso, según el experto, “el cálculo de Ucrania es que está aprovechando toda la solidaridad que hay en Europa para manifestar que es el momento ideal para expresar su intención de ingresar a la Unión Europea. Eso no va a prosperar”.

Jaramillo también expuso que si la Unión Europea “aún no ha aceptado a Serbia, Macedonia, Montenegro, si no aceptó a Turquía, sería bastante contradictorio aceptar a Ucrania”.

No obstante, la situación de Ucrania con la Unión Europea, “tiene el efecto de verse como una manera de agudizar las tensiones con Rusia y hay que leerlo como una forma no solamente de hacerle daño a Rusia, sino de llegar a la mesa de negociación con un argumento para hacer una concesión. Es decir, Ucrania, en un cálculo, que a mi juicio es muy torpe, está pensando que una eventual concesión sería renunciar a la Unión Europea, pero para Rusia esto no es suficiente, Rusia pide que (Ucrania) no entre a la Unión Europea, ni a la Otan y es por ahí que se debe negociar para que cese cualquier posibilidad de guerra”.