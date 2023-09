Revelan foto de Daniel Sancho y Edwin Arrieta que probaría su relación

La hermana del cirujano confirmó a medios españoles que el padre del asesino confeso Daniel Sancho, el actor español Rodolfo Sancho, se habría comunicado con ella poco después de sucedido el crimen a través de una carta enviada por mensaje de texto.

En el texto revelado por Darlin Arrieta, el padre de Sancho lamenta lo ocurrido y plantea una hipótesis de por qué su hijo habría cometido tal crimen.

"El día 4 de agosto recibí un mensaje de un móvil español, desconocido para mí, de una persona que me estaba hablando como si fuera el padre de Daniel Sancho. No quise darle ninguna información; es decir, no quise decir ante los medios que había recibido alguna información porque no sabía si este mensaje era de parte de Rodolfo", inició diciendo Darlin en exclusiva para el medio español.