Referendo en defensa territorial con Guayana: débil respuesta en Venezuela

En otra zona de la capital, ideológicamente opuesta, a tres horas del cierre previsto, habían votado 300 personas, de 4.139, es decir, el 7,24 % del total, indicó a EFE la coordinadora.

Cerca de allí, caminaba Jesús Bastidas, un trabajador independiente de 41 años que decidió "no perder el tiempo" en participar en un referendo que "no es necesario" y le parece "básicamente una elección de mentira", cuando hay "cosas más importantes" que atender "en este momento", como los hospitales, "que se están cayendo", y las escuelas, que "no sirven".

"(La consulta) ni siquiera sirve para hacer ruido porque a la gente no le importa, a la mayoría de las personas no les importa, y quienes están votando (lo hacen) para asegurar sus bonos de la patria (dádivas gubernamentales) o sus cajas (de alimentos subsidiados) CLAP", aseguró a EFE.