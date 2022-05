Enfermera ucraniana que perdió sus piernas por explosión se casó en hospital

Balandina contó el angustioso momento de la explosión.

“Sólo alcancé a gritarle [a su pareja]: ‘¡Cariño, mira!’”, relató la mujer, según reseña el medio ‘Reuters’.

“(Mi pareja) me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire”, agregó la también madre de dos hijos.

Viktor Vasyliv, pareja sentimental de Oksana, salió ileso gracias a que iba caminando unos pocos metros detrás de ella. Al momento de la explosión la auxilió y llevó a un hospital.

Luego de ser atendida en varios centros médicos, los profesionales de la salud determinaron amputarle sus extremidades inferiores y cuatro dedos de su mano izquierda.

Oksana confesó que someterse a las cirugías fue un duro golpe emocional.

“No quería vivir esa vida, tengo dos hijos. No quería que me vieran así. No quería ser una carga para nadie en mi familia”, expresó la joven, según informa ‘Reuters’.