Desde Chile, Petro invita a pacto por Latinoamérica tras el asalto en Brasil

Concretamente frente al episodio de Brasil, Petro advirtió que "está en peligro la democracia y en este sitio sí que es bueno decirlo: lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington, es un golpe de extremas derechas contra la democracia, que no la quieren porque permite que la diversidad pueda ser dueña de sus propios países. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados lamentablemente a los ríos de sangre".

Con la voz entrecortada recordó el jefe de Estado, ex guerrillero de la desmovilizada M-19: "Asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierda elegido popularmente. Yo decidí la toma de las armas, no conocía esto, y ahí se fue una adolescencia y una juventud, Colombia quedó devorada por la violencia, nos equivocamos o no. Después de dictaduras, de violencia, decidimos que ese no era el camino y repetimos las palabras de Allende. Pero eso que pasó hace 50 años en este lugar no va a volver a pasar, los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar la paz. Son momentos de poetas, de amores, de literatos, de mujeres, por eso hay que detener lo que ocurrió en Brasil. Hoy somos un faro, no buscamos saber qué dicen los filósofos de Francia, porque nosotros somos hoy a los que nos miran, derechas o izquierdas tienen que saber que no habrá exilios ni persecución ni cárceles, que se puede ser en América".