Elon Musk admite que los bots han retrasado la compra de Twitter

“Idealmente, me gustaría tener como el 80% de América del Norte y quizás, no sé, la mitad del mundo o algo así en última instancia en Twitter de una forma u otra. Y eso significa que debe ser algo que atraiga a la gente. Obviamente, no puede ser un lugar donde se sientan incómodos o acosados ​​o simplemente no lo usarán” expresó el empresario de 50 años.