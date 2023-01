“La homosexualidad no es un delito”: papa Francisco

Un papa revolucionario, lo llaman muchos al interior y exterior de los templos. Y es que, esta vez, el Santo Padre criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad y las calificó como “injustas”, pues, de acuerdo con lo manifestado por él, Dios ama a todos sus hijos tal y como son. Además, pidió a los obispos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTIQ+ en la iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. El pontífice reconoció que los obispos católicos, en algunas partes del mundo, apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBIQ+.