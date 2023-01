Benedicto XVI pidió destruir sus documentos privados, según su secretario

"Hay quien me ha preguntado qué haré, tras la muerte de Benedicto XVI, con sus documentos. En realidad esto para mí no supone un problema dado que he recibido de él instrucciones precisas, con indicaciones de entrega que me obligan en conciencia a respetar, sobre su biblioteca, los manuscritos de sus libros, la documentación acerca del Concilio y su correspondencia", escribe Gänswein.

El arzobispo alemán, el más cercano colaborador de Ratzinger desde 2003, especificó que "en lo que concierne al resto de escritos su suerte está marcada".