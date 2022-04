Debanhi Escobar: su padre dice que cuerpo hallado es el de joven desaparecida

Medios mexicanos confirmaron con fuentes de la Fiscalía que la cisterna se encontraba dentro de un motel y que la vestimenta corresponde a la que portaba Debanhi el día de su desaparición. Sin embargo, el ente no ha confirmado la identidad del cuerpo.

“Se han emprendido las acciones de recuperación del cuerpo con apoyo de Protección Civil del Estado que, por las condiciones de abandono del sitio, la presencia de agua y la profundidad presenta dificultades técnicas para los peritos de campo. En estos momentos no es posible establecer características generales de la persona sin vida”, detalló el ente en un comunicado.

Tras el hallazgo, el padre de la víctima, Mario Escobar, aseguró que el cuerpo sí corresponde al de su hija y denunció irregularidades en el proceder de la Fiscalía en este caso.

“Me equivoqué por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mi, en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces no sé cuantas, ustedes las deben de saber y no hicieron su trabajo”, manifestó el hombre en declaración a medios de comunicación.

También dijo que las autoridades habían reportado la revisión del motel en cinco ocasiones y que la Fiscalía le omitió información a la familia sobre la búsqueda.

“Creí que podía haber un cambio y no lo hubo, fueron cinco veces y trece días después dicen que vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo, efectivamente sí, ya después de que el licenciado Caballero diera una rueda de prensa donde dijo él que ya le había informado a la familia, no es cierto nunca nos informaron a nosotros”, sostuvo.

Por último, el padre de la joven pidió justicia y que se aclare “por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados”.