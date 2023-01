Lo que necesita saber sobre cómo conseguir la visa de turismo a EE. UU.

Acerca de la entrevista, la Embajada de los Estados Unidos informa que los visitantes solo pueden ingresar a ella con los documentos necesarios para la aplicación, además de someterse a una revisión de seguridad.

“Todos los visitantes a la Embajada de Estados Unidos en Colombia deben seguir ciertos procedimientos de seguridad. Cualquier visitante que rechace ser revisado por el personal de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, no podrá entrar a la embajada. Los aplicantes no podrán ingresar al edificio con algo distinto a los documentos necesarios para su aplicación de visa. Si usted deja artículos en su carro, por favor déjelos asegurados y no deje ningún artículo personal a la vista”, se lee en una guía compartida en su página web.