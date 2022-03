“Esperamos señales positivas sobre el ingreso de Ucrania a la UE”: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que se encuentra en diálogos con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel sobre la situación actual del territorio y la entrada de este a la Unión Europea.

Indicó que se está a la espera de “señales positivas” para que se dé el ingreso de Ucrania en este organismo.

“Estoy en contacto constante con nuestro amigo de confianza @eucopresident. Discutimos la situación actual en el campo de batalla y los esfuerzos diplomáticos. Esperando las señales positivas sobre la membresía de Ucrania en el #EU”, escribió Zelenski en Twitter.

En su respuesta, Michel resaltó “la valentía” del mandatario y sus ciudadanos por la manera en cómo han enfrentado la intervención de Rusia en sus territorios.

Manifestó el Presidente del Consejo Europeo que mantiene un contacto estrecho con Zelinski y sostuvo que la EU “continuará brindando asistencia y apoyo sin precedentes a Ucrania”.

