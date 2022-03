Tenista ucraniano irá a la guerra: “si tengo que disparar, lo haré”

De acuerdo con lo que anunció en una entrevista para BBC, Stakhovsky está listo para enlistarse en el ejército ucraniano a los 36 años para luchar por su país en el marco del conflicto contra Rusia: “Sé usar un arma y si tengo que usarla, no dudaré ni un minuto en hacerlo”.

Según comentó, la decisión de enlistarse en el ejército ucraniano no fue nada fácil, debido a que tuvo que dejar a su esposa, Anfisa, así como también a sus hijos en una casa en Hungría. "Aún no sé no cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo", declaró.