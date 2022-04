Van entre 2.500 y 3.000 soldados ucranianos muertos por la guerra: Zelenski

Las autoridades municipales de Mariúpol han estimado que en esa ciudad pueden haber muerto hasta 20.000 civiles.

Zelenski, en la entrevista con CNN, expresó su temor de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra al uso de armas nucleares o químicas porque, dijo, “para él la vida de la gente en Ucrania no tiene ningún valor”.

“No solo yo sino todos los países en el mundo deben estar preocupados”, dijo Zelenski.

“Las armas químicas puede usarlas, para él la vida de la gente no vale nada. No debemos pensar que hay que tener miedo sino que hay que estar preparados. Pero no se trata solo de un asunto de Ucrania sino de todo el mundo”, agregó.