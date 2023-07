Canadá facilita proceso de migración para portadores de visa de EE. UU.

El gobierno canadiense se aprovecha de un “problema” migratorio de Estados Unidos: el número de visas anualmente tiene un tope y dependiendo la nacionalidad del solicitante también varía.

Esto no pasa en Canadá donde no tienen límites y como casi les garantiza la residencia permanente no tienen que vivir con el temor que deben abandonar el país si no consiguen un empleo como si ocurre en Estados Unidos.

La medida beneficiaría a muchos colombianos que residen en Estados Unidos pues algunos pueden pasar décadas trabajando sin conseguir la “green card”, que les garantiza la residencia, los que no les brinda estabilidad y viven bajo la amenaza de tener que devolverse a Colombia si son despedidos o no consiguen un empleo.