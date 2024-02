Arranca proceso para someter a juicio a secretario de Seguridad de EE. UU.

La oficina de prensa de la Cámara de Representantes informó este lunes que retomaría la sesión mañana, martes, a las 13:30 horas de la Costa Este de EE. UU. (18:30 GMT) y que en el calendario figura considerar la iniciativa contra Mayorkas.

Los cargos de los que los republicanos acusan al secretario de Seguridad Nacional, también llamados artículos de 'impeachment', son "violación de la confianza pública" y "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley" al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los temas principales de la campaña electoral.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional, el republicano Mark Green, ya afirmó la semana pasada que "el remedio final para tratar directamente con el deliberado y sistemático desprecio del secretario Mayorkas por el estado de derecho es el juicio político".

Mayorkas, por su parte, hizo pública una carta de seis páginas que había remitido a Green en la que aseguraba que había aportado infinidad de información que "demuestra claramente" cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso "sin fundamento".

"Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado", aseguró.

Los republicanos tienen ahora mismo una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados.

Si los artículos prosperan, le corresponderá al Senado llevar a cabo el juicio político contra Mayorkas, un proceso que es casi imposible que salga adelante ya que se requieren dos tercios de los votos en esa cámara y los demócratas tienen la mayoría.