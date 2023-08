Así se vive en el pueblo vecino al Área 51 en EE. UU.

“Lo de Grusch no es nuevo. A los que no creen que haya seres que nos visitan, les diría que pasen una noche aquí. Verían cosas inimaginables”, dijo a EFE Michael, encargado del bar y motel Little A'Le'Inn de Rachel, situado a 32 kilómetros de la también conocida como base de Groom Lake.

No obstante, la comparecencia de Grusch —como parte de una subcomisión de Seguridad Nacional promovida por demócratas y republicanos— no tenía precedentes en la Cámara de Representantes de EE. UU.

Y eso abre el camino a la “superación del estigma” según Jamie, un vaquero de 50 años que, como permite la legislación de Nevada, llegó pistola en ristre al bar del pueblo tras una jornada en su rancho.

“¿Cuánto tiempo llevamos escuchando a la gente hablar de nosotros como los pirados de los alienígenas? Algo está cambiando ahora”, dijo a EFE Jamie, quien se trasladó a Rachel tras investigar el "Caso Roswell", en el que un objeto desconocido se estrelló contra una granja de Nuevo México en 1947.