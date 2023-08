“Falló el equipo de seguridad”: esposa del candidato asesinado en Ecuador

Ecuador se encuentra consternado por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, quien fue atacado a bala cuando salía de un mitín político en la tarde el miércoles 9 de agosto. Su crimen ha sido condenado en todo el mundo.

En un video que ha circulado en redes sociales se ve cómo el aspirante presidencial fue atacado justo en el momento en que se disponía a subir a su vehículo rodeado de varios agentes de seguridad. Sin embargo, en confusos hechos criminales dispararon, por lo que Villavicencio falleció tras la gravedad de las heridas. Para Verónica Saráuz, su esposa, el esquema de seguridad del candidato falló y ante las constantes amenazas considera que debía haber un protocolo distinto.

En declaración al medio de comunicación Radio Élite, Sarauz sostuvo que el esquema de seguridad y el encargado de la logística permitieron que el candidato saliera por la puerta principal del coliseo del colegio Anderson, donde se llevaba a cabo el acto político, en lugar de salir por la puerta trasera, como al parecer se tenía previsto.

"Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el General Patricio Carrillo con la escolta de la Policía", declaró la esposa del aspirante presidencial. Añadió que los responsables de la seguridad de Villavicencio debieron haber tomado medidas más fuertes, incluyendo el uso de un vehículo blindado para su salida.

En medio de su dolor, insistió en que el crimen de su esposo "no puede quedar en la impunidad".



“Las cosas están hechas, el país se va al carajo (...) debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo. Mañana me imagino que será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad", concluyó.