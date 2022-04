Padre amenazó de muerte a niño que le hacía bullying a su hija

A través de un audio en WhatsApp un hombre amenazó a un niño que le hacía bullying a su hija por tener un implante coclear.

“Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí no me importa que tengas 13 años”. Así inicia el audio que el hombre le envió al compañero de su hija, seguido de palabras mucho más fuertes.

Ante esta acción y tras la denuncia de familiares del menor, las autoridades impusieron una medida de restricción.

Leonardo, padre de la niña, declaró al Canal ‘C5N’ que no se arrepiente del audio intimidante pero que, sin embargo, nunca haría nada de lo que allí menciona.