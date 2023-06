Incendios forestales en Canadá tiñen de naranja el cielo de New York, EE. UU.

El comisionado de Sanidad de New York, Ashwin Vasan, aseguró hoy que la ciudad está registrando sus mayores índices de contaminación del aire desde la década de 1960.

Vasan advirtió que las partículas finas suspendidas “pueden penetrar en los pulmones de las personas, provocar inflamaciones y empeorar afecciones como el asma, las enfermedades pulmonares crónicas o las cardiopatías subyacentes”.

Three years ago during quarantine there were wildfires in Northern California that spread smoke to SF. It felt like the apocalypse. Wear a mask and stay inside, New York. pic.twitter.com/9vXysoiFZE