Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron este martes que el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría elegido al senador Marco Rubio como su secretario de Estado.

Rubio, de 53 años, sería el primer latinoamericano en ocupar cargos diplomáticos en el gobierno estadounidense.

Aunque ninguna de las dos partes ha confirmado públicamente el nombramiento, diarios como The New York Times aseguraron la posible decisión del gobierno Trump, advirtiendo que no es definitiva.

Cabe recordar que el senador por Florida fue un posible candidato para la vicepresidencia por el partido republicano. Rubio fue elegido senador en 2010, convirtiéndose en el primer latino, de origen cubano y padres inmigrantes, con un curul en la Cámara Alta.

Marco Rubio se ha destacado en el Senado por ejercer la política exterior, adoptando fuertes posturas contra Irán y China. Igualmente ha apoyado las sanciones contra Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Actualmente, ocupa públicamente el cargo de vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia Exterior del Senado, y además hace parte del Comité de Relaciones Exteriores del mismo órgano.

Asimismo, se ha caracterizado por ser un fiel defensor de Israel y por copatrocinar un decreto del Senado que se oponía a la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual condena la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino.