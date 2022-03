Ana Rita Russo les cambia la vida a niños por medio de la educación emocional

Russo se define como un “mujer sensible” y toda esa sensibilidad la transmite en su quehacer diario con los pequeños, quienes con una sonrisa le agradecen todo lo hecho por ellos. Las palabras de los infantes para con ella son irremplazables.

“Los niños siempre me dicen gracias, ahora ya no tengo miedo de hablar, ahora me quiero como soy. Gracias a ‘Pistotón’ ahora puedo ver a mi mamá, o gracias a este programa entendí que tengo una abuela-madre”, complementó la especialista de 64 años.

Jessica Cedeño Arévalo precisa a Russo como una “mujer resiliente, verraca”. Admira de ésta su “don de escucha” y su empatía.