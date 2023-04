‘Blue Restorers’: jóvenes que ayudan a conservar las especies marinas

A nivel mundial hay una problemática de pérdida de biodiversidad marina, hoy en día se encuentran en niveles muy críticos con el cambio de temperatura a nivel global y esto afecta en distintas proporciones a los océanos, el agua se calienta y las especies marinas no son tan tolerantes a esos cambios.

“El agua se calienta las especies marinas no son tan tolerantes a esos cambios que están sucediendo, hacen que la acidez del agua aumente a niveles pues no vistos desde hace millones de años y eso cambia todas las dinámicas, adicional la pérdida de biodiversidad acelera más el proceso del cambio climático, porque al perder biodiversidad pues ya no vamos a tener tantos ecosistemas que sean capaces de capturar carbón”, explicó Combatt

Esto afecta directamente a los corales, se predice que para el año 2.100 ya no existan los corales y esto afecta a las especies marinas, debido a que el 75% de los animales su ciclo de vida tiene que ver con los corales, en su etapa reproductiva y de crianza, como es el caso de las ballenas en el Pacífico, los corales son la zona donde las ballenas tienen su época de crianza.