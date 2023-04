Primera infancia, la clave para un planeta con procesos sostenibles

“Regalas sonrisas pero cuidando el medio ambiente”, bajo esta frase nació la fundación ‘Reciclando sonrisas’, creada por los ingenieros Eduar Tarazona, Mario Guzmán y José Espinoza profesor de la CUC cuyas actividades comprenden siembra de manglares y el recorrido de zonas naturales.

“Es la parte fundamental de nosotros, no realizamos investigaciones, vamos a comunidades específicas donde ejecutamos jornadas con los jóvenes y los sacamos de sus barrios para que conozcan otras zonas aledañas. Les llevamos comida, obsequios y realizamos juegos. La idea es regalarles una sonrisa, pero cuidando el medioambiente”, explicó Tarazona.

“Todos regresamos a la tierra, somos un ciclo de vida que termina donde inicia, todavía no hemos inventado algo para que seamos eternos. Debemos entender la tierra como parte fundamental de nosotros si no somos parte de ella no vamos a lograr que nuestras generaciones tengan un mejor futuro y podamos disfrutar de los ríos y mares. Debemos hacer acciones locales que generen cambios globales”, concluyó el ingeniero ambiental.