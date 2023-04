Historia de un amor a cuatro patas

El día en que lo pusieron a dormir, Adriana Alvarado se levantó con ganas de morirse. Había soñado con que Logan, a quien amó como a su hijo, la acompañaba aún en aquella habitación vacía que guardaba su olor, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió aludida por el quejido inexistente de un gato que ya no podía controlar sus heces.

“Cuando se defecaba solo, ponía un rostro de sufrimiento como de ‘otra vez’ y entonces me decía como ‘mamá, límpiame’ y yo lo hacía con todo el amor”, soltó Adriana, entre lágrimas, evocando cinco años después los pormenores vividos días antes a aquél suceso cruel.

El felino, quien respondía al nombre de nacimiento de Wolverine, fue atropellado una noche cuando Adriana sabía muy poco del comportamiento de aquellas criaturas pequeñas de cuatro patas. Este se arrastró como pudo, devuelta a su casa, con todo el tren posterior destruido. Había sufrido una grave lesión a nivel de la médula espinal que le quitó completa funcionalidad en sus partes traseras.

“Ahora puedo hablar, pero me costó mucho salir de esa situación. Antes no contenía las lágrimas”, comentó quitándose las gafas empañadas y sonando su nariz, no entendiendo la paradoja que guardaba lo dicho.

Adriana es fisioterapeuta de profesión y en esos días, donde el dolor no podía ser más puntiagudo, pidió dos meses de licencia para poder internarse en la veterinaria y cuidar de Logan y de sus problemas de control de esfínteres.

Hasta que un día lo que se sabía inevitable llegó y el cuerpo vivo de Logan se resistía a seguir funcionando a la mitad. Un shock séptico. El médico que llevaba su caso le dijo a Adriana que cortara su sufrimiento y ella, con la maternidad herida, decidió que lo mejor era ponerlo a dormir por fin.

Entonces los colores de una mujer que veía el vaso medio lleno se oscurecieron y la textura blancuzca del techo vista desde la cama empezó a tener más sentido que la vida misma.

“Yo trabajé en una clínica, en el área de cuidados intensivos, y cuando los compañeros se incapacitaban por depresión yo decía, ‘pero si la vida es bella’, ‘¿cómo la gente teniendo una vida esplendorosa, va a entrar en depresión?’ y me tocó el turno a mí”, admitió recordando unos meses de profunda tristeza en los que comer y bañarse ya no parecían actividades necesarias.

Sin embargo, pasados meses de llanto, ansiedad, depresión y ayuda psicológica por la pesada ausencia de un ser que estuvo, Adriana recordó su promesa a Logan y el suceso doloroso se convirtió en uno determinante, partiendo la historia de su vida en dos. “Ese día le prometí que su muerte no iba a ser en vano”, aseguró.