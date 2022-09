“Esto jamás se olvida”: familiares de las seis víctimas de tragedia de Gaira

Alex de Lima, padre de Laura Valentina De Lima, dijo que: "la vida nos cambió un 100 por ciento".

"Mi familia no está completa, nos hace falta ese ser querido que siempre estuvo ahí para compartir. Tenemos el mismo dolor del primer día", manifestó sollozante.

Señaló que "no vamos a insistir más con procesos legales" y anotó que "le vamos a dejar eso a la justicia divina".

"Aquí en Colombia la justicia terrenal no sirve para nada, si tú no eres de familia pudiente la justicia para ti no existe. Si no tienes plata no pasa nada. La gente se dio cuenta ya que lo que prevalece es el poder", comentó.