“Solté al bebé en el mar porque un bicho me picó”: madre del menor ahogado

Yenni Higuera, madre del bebé de 15 meses que fue encontrado muerto en una playa del área rural de Santa Marta el pasado 4 de abril, compareció ante un juez de Santa Marta y contó su versión de cómo habrían acontecidos los hechos.

“Yo estaba en la orilla del mar y un bicho me picó, del desespero yo solté al bebé para revisarme y matar al animal. Instantes después me percaté que mi hijo no estaba, el mar se lo había llevado y no pude rescatarlo, todo fue un accidente”, contó Higuera a la Fiscalía.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía arrojó que la auxiliar de enfermería, de 25 años, a eso de las 4:00 de la tarde del pasado 3 de abril, presuntamente, habría ingresado al mar y sumergido al bebé de 15 meses hasta asfixiarlo. Luego salió y lo abandonó donde lo encontraron a la 1:00 de la madrugada del lunes 4 de abril.

Según el dictamen de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima falleció debido a una asfixia causada por sumersión.

“Uniformados de la Policía Nacional, tras obtener información sobre el paradero de la presunta agresora, llevaron a cabo su captura el pasado 8 de junio mientras ella transitaba por la localidad de Puente Aranda en Bogotá”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía imputó a la mujer, de 25 años, el delito de homicidio agravado, que no aceptó.