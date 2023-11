Escrutinio en Santa Marta: ¿prevaricato o institucionalidad?

Juan Barrero Berardinelli, constitucionalista y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, señaló que el fallo del Tribunal del Magdalena que revocó la inscripción de la candidatura debe surtir trámite de revisión en la Corte Constitucional, “autoridad judicial que tendrá la última palabra sobre la tutela”.

Además explicó que en cuanto a la elección “no es posible que el segundo en votación sea declarado alcalde porque al anularse la inscripción, como consecuencia también se anula la votación y es probable que si la Corte no confirma el fallo de primera instancia se hagan nuevas elecciones”.

Por su parte, el abogado Iván Cancino consideró: “Puede sonar poco popular, pero que una tutela diga que no es válida una inscripción cuando ya se eligió y se votó. No es serio”.

Sin embargo, agregó que “no sobra decir que Carlos Pinedo sería o será un gran alcalde, de eso no hay duda alguna ”.