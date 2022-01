Mototaxista murió al ser arrollado por un vehículo en la Zona Bananera

De acuerdo a la información revelada por el padre de la víctima, a su hijo le salió una carrera desde Varela para la Gran Vía y de regreso ocurrió el accidente. “Yo estaba sentando con unos amigos, y me comentaron que mi hijo se había se había accidentando y muerto. Le dije que no mamaran gallo con eso, entonces me vine y lamentablemente si era cierto”, relató José Sánchez.

Por otro lado, la versión que maneja la Policía, da cuenta que un vehículo particular habría arrollado a Sánchez Escalante, lo que generó que este perdiera el control de la motocicleta y posteriormente chocara contra la baranda que está al costado de la carretera. El fuerte impacto le causó la muerte instantáneamente.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía del Magdalena, fueron los encargados de realizar la inspección judicial a el cadáver, el cual fue trasladado a la morgue de Medicina Legal de Ciénaga.