Víctimas de masacre en Santa Marta iban para una cabaña

El dolor hoy embarga a la familia de las tres víctimas que es conocida en el Magdalena por ser casa de políticos. Luis Aarón era hermano de Claudia Patricia Aarón Viloria, diputada del Magdalena y candidata a la Gobernación por ese departamento.

A través de sus redes sociales la asambleísta lamentó el crimen de su sobrina: "Princesa mía. Claudia. ¡Me arrancaron parte de mi vida!". Al tiempo, dedicó unas palabras a su hermano: ¡Hermanito de mi alma me dejas muerta en vida! Fuiste mi hijo, mi hermano, mi compadre y mi amigo. ¡Mi todo! No lo acepto Dios".

El hijo de la candidata, Cesar Pacheco Aarón, candidato a la Asamblea del Magdalena, afligido le dedicó un mensaje con el que recordó a su tío junto a una fotografía en la que aparecen ambos: “Siempre me apoyaste, siempre me acompañaste, siempre me amaste, siempre me protegiste, mi hermano mayor. Solo yo sé todo lo que vivimos. No me pude despedir de ti, pero siempre te amaré”.

Junto a la frase “siempre los amaré” el aspirante publicó dos fotografías de la menor Claudia Aarón Cusa, víctima de las balas que le cegaron la vida.