Mujer se disculpó tras haber dañado mercancía a vendedor ambulante

"Esa persona también me hizo daño, porque en realidad, lo único que hice fue ayudarlo. Le abrí las puertas de mi casa, lo ayude, le di posada, comida, le presté dinero y él lo que hizo fue robarme realmente", Indicó Gil.

Keyla Gil reiteró que se arrepentía de haber tirado toda la mercancía al suelo. Sin embargo, aseguró que el dinero que le había prestado al hombre, ella la debía y tenía que empezar a pagarlo.

"La verdad no debí tirar la verdura al suelo, pero ese día, casualmente ya yo le había entregado un dinero para que surtiera esa carretilla y le pedí que me diera yuca y no me me la quiso dar, ni verduras ni nada, porque yo necesitaba empezar a pagar ese dinero que había prestado para dárselo a él. En dos ocasiones me hizo eso, se perdonó, pero volvió y cometió errores", dijo la mujer.

Cabe recordar, que en redes circuló la información de que la mujer había agredido al hombre por supuestamente deberle $10 mil. Ante eso, Gil manifestó que la deuda era cercana a un millón de pesos, la cual le debe hace un tiempo.