Este martes el Buque Escuela ARC ‘Gloria’ arriba al puerto de Santa Marta

Las puertas de la embarcación estarán abiertas el martes entre las 10:00 am y las 5:00 pm, el miércoles entre las 9:00 am y las 7:00 pm; y el jueves entre las 9:00 am y las 3:00 pm.

Es el arribo número 20 del velero insignia de la Armada de Colombia a esta ciudad, que el pasado 29 de julio celebró los 497 años de su fundación.

Santa Marta es la tercera y última ciudad que visitará, luego de su paso por San Juan (Puerto Rico) y Willemstad (Curazao), en el marco de la segunda fase del crucero de entrenamiento de cadetes 2022.