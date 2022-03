“A policía baleado le disparó otro uniformado”: abogado de joven herido

“El policía que va de parrillero es el que va disparándole a Brayan y en una de esas el piloto, alzó la mano y le impactó. El informe de la institución nunca le indicó a la Fiscalía como entró la bala; pero yo sí lo voy a decir, le entró por la parte superior y le salió por la palma”, puntualizó.

Por otro lado, la víctima, quien se encuentra convaleciente en su casa, debido a que una de las balas le causó una fractura, reveló que su esposa fue presionada para que dijera que él tenía un arma.

“A mí no me encuentran arma ni me hacen prueba balística, es a mi mujer a quien presionan para que entregue un arma traumática que estaba en mi casa y no sirve, no puede disparar al no tener aguja, ni gatillo percutor y martillo, se les cayó todo lo que se inventaron”, dijo Martínez Medrano.

El caso se registró a las 9:50 de la noche de este domingo, sobre la Troncal del Caribe, kilómetro, sector de Vidrios Murillo, en jurisdicción de Gaira.