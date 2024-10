El alcalde Alejandro Char visitó en sus propios locales a los nuevos beneficiarios del programa Credichévere, que llegó para brindar mayor facilidad de acceso a préstamos, incluso sin importar que estén reportados en centrales de riesgo, a los pequeños comerciantes y emprendedores de Barranquilla.

Hasta el momento son 1.923 créditos realizados, lo que se traduce en $4.294.730.000 destinados a préstamos para que los comerciantes más humildes puedan impulsar sus negocios.

“¡Seguimos brindando impulso económico a nuestros comerciantes con CrediChévere! Realizamos un recorrido muy especial por algunos negocios del Centro y Galería 72, entregando personalmente los cheques aprobados por la Alcaldía de Barranquilla a través de CrediChévere. Esta ayuda llega en el momento preciso, sin importar si están reportados en DataCrédito, para que nuestros comerciantes dejen atrás el paga diario, inviertan en sus locales y sigan echando para adelante”, comentó Char.

De igual manera, el burgomaestre señaló que el propósito de esta estrategia es brindarles acompañamiento a los comerciantes para que sus negocios crezcan.

“No podemos permitir que les cobren el 20% y les quiten la plata. Nosotros estamos sacando un dinero importante de cerca de 10.000 millones de pesos, y si tenemos que aumentarlo, lo aumentamos. Damos créditos hasta de 7.3 millones de pesos, así estén en Datacrédito nosotros les prestamos”, afirmó.

A cada persona interesada en recibir este beneficio se le hace un análisis flexible del riesgo crediticio para crear las condiciones favorables que impulsen el crecimiento sostenible de los pequeños comerciantes.

El monto establecido será hasta 6 SMMLV con una tasa de interés fija estimada hasta del 2.5% mensual sobre el saldo pendiente y tendrán un periodo de pago de hasta 24 meses.

Los interesados en acceder a un CrediChévere pueden acercarse a la calle 70 # 50- 03 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Asimismo, el Distrito ha dispuesto de asesores móviles en los mercados de Gran Bazar y La Esquina del Marquetero-Sredni.

Una de las beneficiadas con este programa fue Alma Rodríguez, comerciante de la Galería 72, quien recibió de manos del alcalde Char el cheque que le otorga $1.700.000 para invertirlos en su negocio de venta de artesanías.

“Me siento muy contenta porque es un beneficio que nos ayuda a nosotros a surgir, a no tener gota a gota. Para mí es muy satisfactorio que el alcalde nos haya escogido para el CrediChévere. La Alcaldía mandó una persona encargada acá -a Galería 72- que nos habló del crédito y pues a mí me sonó, me inscribí y salí beneficiaria”, contó la barranquillera de 50 años, quien ha sacado adelante a su hijo.

Asimismo, agregó que “este dinero lo voy a invertir para que mi negocio siga creciendo porque con esto he sacado a mi familia adelante y es algo que, la verdad, en estos momentos me da mucha satisfacción que el alcalde nos haya escogido para el crédito. Yo le digo a todos los comerciantes que se inscriban, que sí se puede, que así como yo pude también pueden ustedes”, cerró.