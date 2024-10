El economista Héctor Manuel Silvera Goenaga es el nuevo director del ICBF en el Atlántico.

Goenaga se posesionó ayer en Bogotá, acto en el que estuvo su familia.

El nuevo director del ICBF Atlántico es especialista en Alta gerencia en economía pública y en Gestión para el desarrollo empresarial.

Se ha desempeñado con asesor de la Secretaria de Educación y en entidades como la DIAN, Actuar, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Concejo Municipal de Baranoa. Secretariado de Pastoral Social y Fundación Mario Santo Domingo.

Silvera reemplaza a Yolanda Ruiz Pinzón, quien estuvo en encargo tras la salida de la titular Emilia Fontalvo, quien se mantuvo por más de nueve años al frente del ICBF.

El funcionario llega a la Dirección Regional del Atlántico del ICBF, después de un proceso de meritocracia que se inició en febrero del 2013 , al cual se inscribieron 213 aspirantes, luego a la prueba de conocimientos pasaron 37 y de allí en adelante se fue depurando la lista hasta llegar a la etapa final de selección con la escogencia de Héctor Silvera Goenaga, quien en el acto de posesión estuvo acompañado de su señora esposa, Irina Martínez y de uno de sus cuatro hijos, Jesus David Silvera.

'Le agradezco a Dios, a mi familia y a todas las personas que me apoyaron y me animaron a seguir en este largo proceso que hoy llega a su final feliz con esta posesión; ante todos y ante la opinión pública me comprometo a aportar toda mi experiencia profesional y mi honestidad para que cada peso del Bienestar Familiar llegue a los niños y a la población que realmente lo necesita', dijo Héctor Silvera.