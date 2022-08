“El día que murió mi padre fue el más triste de mi vida”

“El 23 de abril de 2021 viví el día más triste de mi vida por la pérdida de mi padre Ubaldo Antonio Pérez Baquero a causa de la covid-19.

Fue algo tan repentino. Ese día me levanté temprano como siempre lo hago para desayunar e irme a laborar a la alcaldía de Villanueva, La Guajira, tierra cuna de acordeones. Sí noté que mi papá no quiso acompañarme a desayunar, algo que se me hizo extraño; pasé por su habitación y le dije: ‘nos vemos ahorita, papá’.